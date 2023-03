Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 24.03.2023, gegen 16:10 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Oststraße in St. Ingbert zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Mäppchen samt Inhalt, welches sich in der Handtasche der Geschädigten befand. Die Handtasche, welche nicht verschlossen war, wurde zur Tatzeit von der Geschädigten um deren linke Schulter getragen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete im Anschluss aus der Filiale. Die Schadenshöhe wird auf 200EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell