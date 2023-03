Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Dudweilerstraße Saarbrücken

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 21.03.2023 gegen 12:45 Uhr ereignete sich in der Dudweilerstraße in 66111 Saarbrücken in Höhe der dortigen Total Tankstelle in Fahrtrichtung Dudweiler eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw (blauer Citroen C3 mit St. Ingberter Kreiskennzeichen) die rechte Fahrspur der Dudwielerstraße. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen Sprinter neben dem Pkw des Geschädigten die linke Fahrspur der Dudweilerstraße. Hierbei fuhr er aus unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Geschädigten und touchierte diesen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (aufnehmende Dienststelle) unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

