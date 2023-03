Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Damenfahrrad

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 15.03.2023, 19:00 Uhr bis 16.03.2023, 09:00 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz der Firma Kaufland in der Straße Grubenweg in St. Ingbert ein Damenfahrrad von einem unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad stand dort an einem Fahrradständer im Bereich des Einganges. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weinrotes Damenfahrrad, ca. 20-Jahre alt. Am Rahmen ist der Schriftzug "California" versehen. Das Fahrrad verfügt über ein Schutzblech. Auf dem Gepäckträger ist ein Einkaufskorb befestigt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Kaiserstraße 48, 66386 St. Ingbert, Tel. 06894/1090.

