Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Grubenweg St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 20.03.2023 im Zeitraum von 19:10 Uhr - 19:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums im Grubenweg in 66386 St. Ingbert eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den hinteren Stoßfänger eines ordnungsgemäß geparkten und unbesetzten Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell