Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 19.03.2023, 18:00 Uhr auf den 20.03.2023, 08:30 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Wolfshohlstraße in 66386 St. Ingbert. Hierzu begab sich der Tatverdächtige an einen abgestellten Renault Kadjar mit St. Ingberter Kreiskennzeichen. Hier zerkratzte er die hintere Fahrerseite des Pkws mit einem bislang unbekannten Werkzeug.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell