Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 18.03.2023, kam es um 20:29 Uhr in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dort am Fahrbahnrand geparkter Pkw stark beschädigt wurde. Ein 70jähriger Mann aus St. Ingbert, befuhr mit seinem Pkw die Wolfshohlstraße aus Richtung Rentamtstraße kommend, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit dem geparkten PKW, welcher hierdurch ca. 8m zurückgesetzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

