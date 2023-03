POL-IGB: Brand in Dr.-Schulthess-Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 15.03.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der St.-Barbara-Straße in St. Ingbert eine Verkehrsunfallflucht. Eine Unfallbeteiligte wollte mit ihrem Opel Corsa (IGB-Kreiskennzeichen, Farbe Rot) an einem dort abgestellten LKW vorbeifahren. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den Seitenspiegeln des unfallverursachenden PKW und einem entgegenkommenden Toyota Yaris (IGB-Kreiskennzeichen, Farbe Grau). ...

