POL-IGB: Dieseldiebstahl am Krankenhaus

St. Ingbert (ots) - Am Samstag, den 18.03.2023, kam es um 20:29 Uhr in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dort am Fahrbahnrand geparkter Pkw stark beschädigt wurde. Ein 70jähriger Mann aus St. Ingbert, befuhr mit seinem Pkw die Wolfshohlstraße aus Richtung Rentamtstraße kommend, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam dann nach links von der ...

mehr