Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Lagerhütte (15.06.2022)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Samstag, 11.06.2022 bis Mittwoch, 15.06.2022 wurde ein Einbruch in eine Lagerhütte in der Roggenbachstraße in Villingen verübt. Die Betreiber der angrenzenden Gaststätte lagerten dort verschiedene Lebensmittel. Bisher unbekannte Täterschaft hebelte die Tür zur Lagerhütte im Bereich des Türschlosses auf und entwendeten Schinken und Salami im Gesamtwert von etwa 70 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell