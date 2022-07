Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Pfungstadt: Fahrraddiebstahl und Zufallsfunde

Festnahmen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Die im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines E-Bikes eingeleiteten Ermittlungen, der am vergangenen Montag (4.7.) von der Fahrradbesitzerin entdeckt und bei der Polizei angezeigt wurde, mündeten am Donnerstag (7.7.) in die Festnahme von zwei Tatverdächtigen sowie dem Auffinden weiteren mutmaßlichen Stehlguts.

In der Martinstraße in Darmstadt war das graue Fahrrad zwischen Donnerstag (30.6.) und Montag (4.7.) in das Visier von Kriminellen geraten. Doch das Fehlen blieb nicht lange unbemerkt und die vom Eigentümer eingebaute Ortungsfunktion führte die Ordnungshüter zu einer Lagerhalle in Pfungstadt. Dort stellten die Beamten das gestohlene Rad sicher und stießen zudem auf weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter neben drei weiteren E-Bikes auch die am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände in Weiterstadt abhandengekommenen Autoreifen (wir haben berichtet). Die sich anschließenden intensiven Ermittlungen brachten die Kripobeamten rasch auf die Spur von zwei 38 und 43 Jahre alten Tatverdächtige, die noch am Donnerstag (7.7.) vorläufig festgenommen wurden. An die Festnahmen schlossen sich drei Wohnungsdurchsuchungen in Pfungstadt und Darmstadt an, bei denen Mobiltelefone als Beweismaterial sowie eine mutmaßlich gestohlene EC-Karte sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 43 Jahre alte Mann aus Pfungstadt und sein 38-jähriger Begleiter aus Darmstadt nach Hause entlassen.

