POL-DA: Groß-Zimmern: Kosmetikstudio und Frisörsalon im Visier von Einbrechern/Täter entwenden Bargeld

Lorsch (ots) - Drei Firmengebäude, zwei im Otto-Hahn-Ring und eines in der Marie-Curie-Straße, gerieten in der Nacht zum Freitag (08.07.) in das Visier von Kriminellen. Nachdem die Unbekannten gewaltsam in einen Kunststoffbetrieb im Otto-Hahn-Ring eindrangen und dort anschließend mehrere Schränke aufbrachen, fiel ihnen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop in die Hände. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen ...

