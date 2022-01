Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogentest nach Medikamenteneinnahme positiv

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen 37-jährigen Autofahrer in seinem VW Golf kontrollierten Polizisten am Sonntagabend in der Bahnhofstraße. Der Mann räumte eine Medikamenteneinnahme ein, was ein positiver Drogentest bestätigte. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen.

