Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zerkratzter Pkw in der Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.03.2023, 20:30 Uhr bis zum 30.03.2023, 07:00 Uhr kam es in der Kaiserstraße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten PKW. Der PKW wurde hierbei über die gesamte Beifahrerseite mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Bei dem PKW handelte es sich um einen schwarzen Mitsubishi. Es ist Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

