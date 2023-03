Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher unterwegs

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Autohaus meldete gestern (14.03.2023) ein Zeuge der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Informationen drangen die Einbrecher vom 13.03.2023 zum 14.03.2023 über ein Fenster gewaltsam in das Autohaus ein und gelangten so in den Innenraum. Ohne Beutegut verließen die Unbekannten schließlich wieder den Tatort. Die Kripo in Gera ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

