Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnmobil ging in Flammen auf

Greiz (ots)

Wildetaube. Feuerwehr und Polizei kamen am 14.03.2023 gegen 17:45 Uhr in Wildetaube nahe Lunzig zum Einsatz. Dort stand ein Wohnmobil in Vollbrand. Glücklicherweise befand sich niemand mehr in diesem, bei Löschversuchen wurde der 36-jährige Eigentümer leicht verletzt. Zur Behandlung kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache. (TL)

