Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomatensprengung

Greiz (ots)

Weida. Mittels noch ungeklärtem Explosivmittel sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Aus diesem entwendeten sie eine nicht näher definierbare Menge an Bargeld und Zigarettenschachteln. Außerdem versuchten die Täter noch, einen weiteren Automaten im Nahbereich gewaltsam zu öffnen. Dies misslang ihnen jedoch, so dass sie flüchteten. Durch Zeugen konnte die Tatzeit zwischen Montag (13.03.23) gegen 16:00 Uhr und Dienstag (14.03.23) gegen 07:00 Uhr eingegrenzt werden. An beiden Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Nun ermittelt die Kripo. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Telefonnummer 0365/ 8234-1465. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell