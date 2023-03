Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kam von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots)

Großbraunshain: Eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr am 14.03.2023 gegen 09:30 Uhr die Straße in Großbraunshain. In einer längeren Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Findling der als Abgrenzung dient. Der Pkw wurde dabei beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

