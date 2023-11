Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte eine 88-jährige Pirmasenserin mit ihrem PKW auf der Fahrbahn wenden. Da sie jedoch die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Laterne am Straßenrand. Der PKW und die Laterne wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell