Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Kriminelle überfallen Lokal/Duo entkommt mit gestohlenem Geld-Kripo bittet um Hinweise

Mörfelden (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag (31.03.) ein Lokal in der Rubensstraße überfallen und Geld gestohlen. Die beiden mit Sturmhauben maskierten Täter hatten das Lokal gegen 3.30 Uhr betreten und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht. Die Kriminellen griffen sich anschließend das Geld und verschwanden damit in Richtung Lucas-Cranach-Straße. Einer der Flüchtigen ist etwa 1,85 Meter groß und kräftig, sein Begleiter ist circa 1,75 Meter groß, auffällig dünn und trug weiße Sneaker. Beide Männer trugen bei Tatausführung Handschuhe.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960. Die Ermittler fragen: Wem sind in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell