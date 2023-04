Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 4.000 Euro Schaden durch in Brand gesetzten Altpapiercontainer: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Wegen eines brennenden Altpapiercontainers in der Sandershäuser Straße in Kassel, Ecke Agathofstraße, mussten die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 23:50 Uhr ausrücken. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost feststellten, wurde der auf dem Gehweg abgestellte Container durch den Brand vollständig zerstört. Das Feuer hatte zudem auf einen Sicherungskasten der Ampelanlage übergegriffen und diesen beschädigt. Die Ampel blieb aber funktionstüchtig. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Altpapiercontainer fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt. Die in der Nacht eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell