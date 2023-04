Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Taschendiebe schlagen in Geschäften in Kasseler Innenstadt zu: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Taschendiebe haben am gestrigen Dienstagnachmittag ihr Unwesen in verschiedenen Geschäften in der Kasseler Innenstadt getrieben. Dabei waren sie äußerst geschickt und geübt vorgegangen, sodass die Opfer den Diebstahl erst kurze Zeit später bemerkten. Momentan spricht alles dafür, dass die vier Taten vom gestrigen Nachmittag auf das Konto ein und derselben professionell agierenden Tätergruppe gehen. Da in einem Fall eine Beschreibung einer Diebin vorliegt, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen.

Handys unbemerkt aus Jackentaschen gestohlen

Die erste Tat hatte sich um 16:50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Unteren Königsstraße ereignet. Einer 25-jährigen Frau war zu dieser Zeit im Bereich der Umkleidekabinen zunächst unbemerkt das Apple IPhone aus ihrer Jackentasche gestohlen worden. Auch bei dem zweiten Fall um 17:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Königsplatz entwendeten die Täter ein Iphone aus der Jackentasche. Das Opfer, eine 19-Jährige, bemerkte das Fehlen ihres Handys nur wenige Augenblicke später. Von den Taschendieben, die die Handyhülle mit dem Ausweis der jungen Frau unter einen Kleiderständer geworfen hatten, fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur.

Beschreibung von Taschendiebin in Süßwarengeschäft

Ein weiterer Taschendiebstahl in einem Süßwarengeschäft in der Oberen Königsstraße, nahe der Wilhelmsstraße, ereignete sich eine halbe Stunde später. Dort war einer 67-jährigen Frau ihr Apple Iphone aus der Jackentasche entwendet worden, während sie an der Kasse bezahlte. Von der Täterin liegt folgende Beschreibung vor:

- 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, kräftige Statur, dunkle, zum Zopf gebundene Haare, weißer Pullover, dunkelgrüne Jacke, dunkle Hose und Schuhe, südostasiatisches Erscheinungsbild.

Die Fahndung nach der Taschendiebin und möglichen Komplizen verlief anschließend ohne Erfolg. In einem Geschäft in einem Einkaufszentrum am Königsplatz kam es schließlich gegen 18:00 Uhr zu dem vierten Diebstahl. In diesem Fall öffneten die dreisten Täter in dem Moment, als sich eine 33-Jährige zu ihrem im Kinderwagen weinenden Kind herunterbeugte, unbemerkt den Rucksack der Frau und klauten daraus die Geldbörse. Das von den Dieben geplünderte Portemonnaie fanden Mitarbeiter des Geschäfts später in einer Umkleidekabine und händigten es der bestohlenen Frau aus.

Wer Hinweise auf die beschriebene Täterin und mögliche Komplizen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell