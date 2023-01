Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwertransport gerät auf der BAB27 in den Seitenraum - Stundenlange Sperrung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Donnerstagabend (19.01.2023) befuhr ein ca. 120 Tonnen schwerer Schwertransport (beladen mit einem Turmteil für Windkraftanlagen) die BAB27 nach der Einfahrt am Kreisel Cuxhaven in Richtung Bremen. Nach Einfahrt auf die BAB27 wurde durch hydraulische Regulierung das gesamte Fahrzeuggespann abgesenkt, um gefahrlos unter den Brücken über die BAB hindurchfahren zu können. Kurz nach diesem Prozess geriet der hintere Teil des Fahrzeugs in den rechten Seitenraum und verkeilte sich unter der Seitenschutzplanke. Der Transport und die Seitenschutzplanke wurden hierdurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Für die aufwändige Bergung des Fahrzeugs waren insgesamt drei Schwerlastkrane erforderlich. Die BAB musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell