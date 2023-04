Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Einbrüche in Einfamilienhäuser in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg, Philippinenhof-Warteberg und Bad Wilhelmshöhe:

Zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Brasselsberg, Philippinenhof-Warteberg und Bad Wilhelmshöhe wurde die Polizei am Wochenende gerufen. In allen vier Fällen waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in der Brasselsbergstraße, nahe der Nordshäuser Straße, ereignete sich am Karsamstag in der Zeit zwischen 17:00 und 21:45 Uhr. Die Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten Schmuck und eine Sonnenbrille. Ebenfalls am Karsamstag kam es zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus in der Caldener Straße. Die Bewohner hatten gegen 21:50 Uhr festgestellt, dass ein Fenster aufgebrochen und sämtliche Räume während ihrer zweistündigen Abwesenheit durchwühlt worden waren. Möglicherweise wurden die Täter durch die heimkehrenden Bewohner gestört, denn sie flüchteten ohne Beute. Die Tatzeiten der Einbrüche in zwei benachbarte Einfamilienhäuser im Moselweg lassen sich aktuell auf den Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Sonntagnachmittag eingrenzen. In beiden Fällen hebelten die Täter die Terrassentüren auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertsachen. Dabei wurden sie offenbar nicht fündig und gingen jeweils leer aus.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

