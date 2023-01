Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Twingo auf Pendlerparkplatz aufgebrochen + Am Heisterberger Weiher randaliert + Touran auf Polizeiparkplatz verkratzt + geplatzter Reifen beschädigt Autos + X5 zerkratzt + Mülltonne angesteckt +

Dillenburg (ots)

Haiger - B 54: Twingo aufgebrochen -

Ein auf dem Pendlerparklatz der A45 an der Anschlussstelle Haiger Burbach geparkter Twingo rückte Mitte Dezember in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Im Zeitraum vom 15.12.2022 (Donnerstag) bis zum 19.12.2022 (Montag) montierten die Täter die beiden Kennzeichen LM-FA 307 des grauen Franzosen ab, bauten das Radio aus und ließen die Rücklichter mitgehen. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf-Heisterberg: Am Weiherrundweg randaliert -

Unbekannte Vandalen ließen ihre sinnlose Zerstörungswut an einer Bank und einem Schild des Rundweges am Heisterberger Weiher aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Halbstarken in der Silvesternacht eine Holzbank aus der Bodenverankerung rissen und ein Pfosten samt Schild aus der Erde zerrten. Die Gemeinde schätzt die Schäden auf mindestens 1.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Touran vor Polizeiposten zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem vor dem Polizeiposten Ehringshausen geparkten VW Touran zurückließ. Der Täter trieb einen etwa zwei Meter langen Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Zeugen, die ihn am Dienstag in der Zeit von 00.00 Uhr bis 15.15 Uhr auf dem unterhalb des Rathauses gelegenen Parkplatzes beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau - B 49: Reifenplatzer löst Kettenreaktion aus -

Teile eines geplatzten Reifen beschädigten gestern Abend auf der Bundesstraße 49 vier Fahrzeuge. Gegen 20.35 Uhr war der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges zwischen Lahnau-Dorlar und dem Lahnfelddreieck in Richtung Gießen unterwegs, als plötzlich ein Reifen seines Aufliegers auf der Fahrerseite platzte. In der Folge beschädigten die Reifenteile einen 5er BMW, einen Daihatsu, einen Hyundai sowie einen Audi A4. Da der Kühler in Mittleidenschaft gezogen wurde, war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste von der B 49 abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand - den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro.

Wetzlar: Lackschaden in der Westendstraße -

Zwischen dem Silvesterabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr parkte in der Westendstraße, in Höhe der Hausnummer 6, ein weißer BMW X5. Unbekannte Vandalen zerkratzten den Lack des SUV und ließen einen Schaden von rund 3.000 Euro zurück. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Mülltonne brennt -

Gestern Nachmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Straße "Am Rabennest" aus. Gegen 13.30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen brennenden Müllcontainer. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer - der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der blaue Kunststoffcontainer mit Schiebedeckel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und sucht Zeugen: Wer hat den Zündeler am Dienstagnachmittag "Am Rabennest" beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell