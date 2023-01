Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Autos in Frohnhausen und Steindorf zerkratzt + Nach Flucht in Herborn Zeugen gesucht + Werkzeuge aus Vito in Rechtenbach erbeutet +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: VW zerkratzt -

Auf der Verkaufsfläche eines Autohändlers in der Frohnhäuser Hauptstraße vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines schwarzen Tiguans. Im Zeitraum vom 25.12.2022, gegen 16.00 Uhr bis zum 27.12.2022, gegen 12.00 Uhr suchten sie das am Ortsende in Richtung Wissenbach gelegene Gelände auf und trieben Kratzer in die Motorhaube sowie in die Bleche der linken Fahrzeugseite des VW. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Beim Vorbeifahren gestreift und geflohen -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Walther-Rathenau-Straße geparkten Fiesta zurückließ. Der blaue Ford parkte in Höhe der Hausnummer 22. Derzeit geht der Unfallfluchtermittler davon aus, dass der Unfallfahrer vom Kreisverkehr der Prof.-Sell-Straße in Richtung Sparkasse fuhr und beim Vorbeifahren den Fiesta streifte. Ohne sich um den am Außenspiegel und dem vorderen Kotflügel zurückgebliebenen Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte auf und davon. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Steindorf: Kratzer im Lack -

Im Backhausweg vergriffen sich Unbekannte am Lack eines dort geparkten Toyota. Der blaue Yaris stand am Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 12.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter einen ca. 130 cm langen Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Die neue Lackierung wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Werkzeuge erbeutet -

Mit einer bisher noch nicht bekannten Anzahl an Werkzeugen suchten Diebe im Tannenweg das Weite. Die Täter brachen einen in Höhe der Hausnummer sieben geparkten Mercedes Vito auf und griffen sich aus dem Inneren einen Akkuschrauber, einen Schlagbohrer, eine Akku-Flex, eine Stichsäge, eine Handkreissäge und weiteres Zubehör. Zeugen, die die Täter im Zeitraum zwischen dem 26.12.2022 und dem 02.01.2023 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

