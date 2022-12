POL-LDK: Mokka zerkratzt + Stromaggregat gestohlen

Dillenburg (ots) - Breitscheid-Erdbach: Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der vergangenen Nacht (30.12.2022), gegen 04:10 Uhr, einen Brand in der Denkmalstraße. In einer baufälligen Scheune, die an ein derzeit unbewohntes Wohnhaus grenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr Breitscheid rückten aus. Die Löscharbeiten erfolgten ...

