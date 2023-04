Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Mobilfunkgeschäft: Streife nimmt Tatverdächtigen mit Tüte voller Diebesgut fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am Ostersonntag, gegen 7:30 Uhr, alarmierte ein Anwohner aus der Treppenstraße in Kassel die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Mobilfunkgeschäft. Der Zeuge hatte gesehen, wie der Täter mit einem Stein die Schaufensterscheibe eingeworfen hatte, anschließend in den Laden einstieg und kurze Zeit später mit einer vollen Einkaufstüte wieder nach draußen kam. Sofortige Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Polizeistreifen nach dem in Richtung Hauptbahnhof geflüchteten Einbrecher hatten zunächst nicht zum Erfolg geführt. Allerdings klickten für den mutmaßlichen Einbrecher drei Stunden nach der Tat doch noch die Handschellen, was der präzisen Täterbeschreibung des Zeugen zu verdanken ist: Zuvor an der Fahndung beteiligte Beamte des Polizeireviers Mitte entdeckten auf einer Streifenfahrt in der Hedwigstraße den Verdächtigen, auf den die Beschreibung haargenau zutraf. Bei Erblicken des Streifenwagens wollte der 47-Jährige, der eine vollbeladene Tüte in der Hand hielt, Fersengeld geben, konnte aber von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. In der Tüte fand die Streife das gesamte Diebesgut aus dem Geschäft in der Treppenstraße. Die Handys und das Mobilfunkzubehör wurden sichergestellt. Den 47-Jährigen aus Kassel, der bei der Polizei bereits hinreichend bekannt ist, brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell