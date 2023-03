Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verletzte Frau gibt Rätsel auf

Kaiserslautern (ots)

Weil sie keine Angaben machte, was ihr passiert ist, hat eine verletzte Frau am Donnerstag der Polizei Rätsel aufgegeben. Zeugen wählten den Notruf, weil eine im Gesicht blutende Frau gegen 02:30 Uhr die Trippstadter Straße entlang lief. In Höhe der Tankstelle trafen die eingesetzten Polizisten sie an. Sie hatte Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht. Auf Ansprache reagierte die 32-Jährige nur verzögert und machte einen sehr verwirrten Eindruck. Auf die Verletzungen angesprochen, gab sie an, nichts zu haben. Da bei ihr starker Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab einen Wert von 3,68 Promille. Der parallel verständigte Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die möglicherweise eine Beobachtung gemacht haben und helfen können, zu klären, was genau passiert ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2. |elz

