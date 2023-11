Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 31.10.2023 zwischen 14:15 und 14:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Wilkstraße ein silberner VW Passat mit Ortskennung "HH" von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

