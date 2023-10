Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Mini Cooper streift geparktes Auto

Käshofen (ots)

Am Montag, den 30.10.2023, kam es in der Ringstraße 5a in Käshofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter, silberner Skoda beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie um circa 16:35 Uhr ein roter Mini Cooper mit ZW-Kennzeichen den geparkten Skoda beim Vorbeifahren streifte. Dabei verlor der Mini Cooper das schwarze Spiegelgehäuse eines Außenspiegels sowie eine schwarze Radkappe. An dem geparkten Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 EUR. Der Fahrer des Mini Cooper entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

