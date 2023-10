POL-PDPS: Unfallflucht in der Arnulfstraße

Bechhofen (ots) - Am Samstag, den 28.10.2023, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr parkte eine 28-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Germannstraße. Als sie zu ihrem grauen Peugeot 206 zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an ihrer vorderen linken Stoßstange. Vermutlich stieß zuvor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an das Auto der Geschädigten. ...

