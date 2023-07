Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Waldhof: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren, vor der Polizei geflüchtet

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.40 Uhr fiel einer Streife des Polizeirevier Mannheim-Käfertal ein Pkw auf, welcher mit mehreren Personen besetzt war und auf der Hessischen Straße unterwegs war. Das Fahrzeug sollte an der nächsten Ampel angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Zunächst machte der Pkw-Fahrer auch die Anstalten, sich einer Kontrolle zu unterziehen und hielt an. Als die Beamten jedoch an das Auto herantraten, gab der Autofahrer Gas und fuhr in Richtung Speckweg davon. Die Polizeibeamten reagierten jedoch unverzüglich und verfolgten den nun Verdächtigen mit dem Streifenwagen über mehrere Straßen hinweg und stellten das Fahrzeug in der Straße Mittelried fest. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer hatten die Flucht zu Fuß angetreten und konnten dann, in der Straße im Stillen Winkel festgestellt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, zudem hatte er Alkohol getrunken. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich auch noch heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde dem 27-Jährigen Blut entnommen,

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell