POL-MA: BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Rückstau verursacht Unfall

BAB 6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 46-jähriger Ford-Fahrer und ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer befuhren am Sonntag gegen 20.45 Uhr den linken Fahrstreifen der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Verkehr war auf Grund der Baustelle in Höhe St. Leon-Rot leicht stockend und die Fahrzeuge mussten aufgrund der gegebenen Verkehrssituation abbremsen. Der Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in Folge dessen auf den Hyundai auf. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro.

