Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Mannheim/Schwetzingen: Unfall - Umgekippter Lkw, PM Nr. 1

BAB 6 - Mannheim/Schwetzingen (ots)

Heuten Morgen, gegen 09:30 Uhr kommt es aufgrund eines umgekippten Lkw auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim an der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Fahrer des Lkw musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wird in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Über das genaue Schadens- sowie Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw wird die Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an der AS Mannheim/Schwetzingen Richtung Schwetzingen auf die B 535 aufzufahren und dann auf Höhe "Pfitzenmeier" gleich wieder auf die L 597 und dann links Richtung Friedrichsfeld wieder auf die B 535 Richtung Mannheim aufzufahren.

