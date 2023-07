Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots)

Bereits am 13.06.2023 ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind im Stadtteil Neuenheim, für den noch weitere Zeugen gesucht werden. Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin die Uferstraße entlang, als diese an einem Fußgängerüberweg mit einem 12-jährigen Jungen, welcher auf seinem Fahrrad die Fahrbahn querte, kollidierte. Der 12-Jährige verlor durch den Zusammenstoß sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Junge trug einen Helm und zog sich durch den Sturz nur leichte Verletzungen an den Knien zu. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbdingung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell