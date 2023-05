Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll findet mehr als 700 Gramm Amphetamin in Maulburger Wohnung

Lörrach (ots)

Bereits am 29. April kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach einen 51-jährigen Mann am Bahnhof in Maulburg, welcher gerade aus der aus Richtung Zell einfahrenden S-Bahn ausgestiegen war. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Zollbeamten zwei plombenähnliche Behälter, welche mit einer weißen Substanz gefüllt waren. Der Mann gab sofort zu, dass es sich hierbei um Amphetamin handle. Aus seiner Jackentasche zog er zusätzlich neun Alupäckchen und drei Joints, diese enthielten alle Haschisch für seinen Eigenkonsum, erklärte der Mann weiter. Die Beamten leiteten sofort ein Strafverfahren gegen den Mann ein und durchsuchten anschließend mit seinem Einverständnis seine Wohnung. Neben mehreren Tabletten gegen starke Schmerzen fanden die Zöllner dort an verschiedenen Stellen etwas mehr als 170 Gramm Haschisch, kleinere Mengen Marihuana, eine Feinwaage sowie rund 700 Gramm Amphetamin. Die Drogen und die Waage wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.

