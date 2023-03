Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Marihuana, Haschisch und Kokain im Reisegepäck

Lörrach/ Eimeldingen (ots)

Bei einem Zugreisenden, welchen eine Streife des Hauptzollamts Lörrach am 8. März in einem ICE in Fahrtrichtung Basel auf Höhe Eimeldigen kontrollierte, fanden die Beamten mehr als 400 Gramm Marihuana, 350 Gramm Haschisch sowie etwas mehr als ein Gramm Kokain. Da den beiden Zöllnern bei der ersten Befragung des 21-jährigen Mannes aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sofort ein Geruch nach Marihuana in die Nase stieg, sprachen sie ihn direkt auf Drogenkonsum an. Er räumte ein, kürzlich Marihuana geraucht zu haben und händigte den Beamten auf weitere Nachfrage ein kleines Päckchen, offensichtlich Haschisch aus. Die anschließende Kontrolle seines Gepäcks führte mehrere Verpackungen und Plastikbehälter, gefüllt mit den mutmaßlichen Drogen zu Tage. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und die augenscheinlichen Drogen sichergestellt. Das Zollfahndungsamt Stuttgart übernahm anschließend den Beschuldigten und die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell