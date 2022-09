Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Coffee with a Cop" am 15.09.2022 in Saalfeld

Saalfeld (ots)

Mit Ihren Veranstaltungen "Coffee with a Cop" machten die Landespolizeiinspektionen Erfurt und Gera im Laufe dieses Jahres auf sich aufmerksam. Die Ideen waren ein großer Erfolg, sodass "Coffee with a Cop" nun auch in Saalfeld stattfindet. Dementsprechend lädt die LPI Saalfeld am kommenden Donnerstag Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein, einmal die Kolleginnen und Kollegen der Saalfelder Polizei besser kennen zu lernen. "Wollten Sie schon immer Mal bei einem Kaffee ungezwungen mit den Polizistinnen und Polizisten Saalfelds ins Gespräch kommen? Die eine Frage stellen, die Ihnen immer wieder in den Sinn kommt, wenn Sie einen Streifenwagen sehen? Oder einfach herausfinden, wer die Frauen und Männer in der Uniform sind und was sie täglich leisten?". All dies können wir bei einer Einladung auf einen Kaffee mit uns besprechen. Mit der Unterstützung der Stadt Saalfeld, der Landespolizeidirektion Erfurt, einem ortsansässigen Cafe-Service sowie mehreren Kolleginnen und Kollegen der LPI Saalfeld werden wir am 15.09.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, auf dem Saalfelder Marktplatz zugegen sein & für interessante Gespräche zur Verfügung stehen. Außerdem werden verschiedene Fahrzeuge, wie das Polizei-Motorrad und ein Funkstreifenwagen, präsentiert. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen! Pressestelle der LPI Saalfeld

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell