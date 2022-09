Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sprengung eines Zigarettenautomaten gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sprengten Unbekannte in Rudolstadt einen Zigarettenautomaten und erbeuteten dadurch unbekannte Mengen Bargeld und Zigaretten. Ein Zeuge bemerkte am frühen Morgen nach einer Explosion den aufgebrochenen Automaten in der Oststraße und informierte die Polizei. Möglicherweise kommen mehrere Personen, welche gegen 03:00 Uhr, von der Oststraße in Richtung Innenstadt mit mehreren Fahrrädern flüchteten, für die Tathandlung in Frage - in dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wann genau es zur Sprengung kam ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen- Anwohner sowie weitere Zeugen hatten bereits kurz vor 22:00 Uhr sowie gegen 01:30 Uhr mehrere, nicht zuordenbare Detonationen vernommen; bislang ist im Bereich Rudolstadt lediglich der eine, beschädigte Automat festgestellt wurden. In den zurückliegenden Wochen kam es zu mehreren Angriffen auf derartige Automaten im Zuständigkeitsbereich der Saalfelder Polizei- Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

