LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern in der Gemeinschaftsunterkunft

Rudolstadt/ Teichel (ots) - Am Sonntag verunfallte ein stark alkoholisierter Fahrer in Teichel. Wie sich später herausstellte, fuhr der 55-Jährige gegen 17:00 Uhr die Straße Am Sperlingsberg entlang und verlor aus zunächst unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto in einer Linkskurve. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit der Umzäunung eines Vorgartens zusammen und kam schließlich an einer Mauer ...

