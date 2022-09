Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 2,8 Promille

Rudolstadt/ Teichel (ots)

Am Sonntag verunfallte ein stark alkoholisierter Fahrer in Teichel. Wie sich später herausstellte, fuhr der 55-Jährige gegen 17:00 Uhr die Straße Am Sperlingsberg entlang und verlor aus zunächst unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto in einer Linkskurve. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit der Umzäunung eines Vorgartens zusammen und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden am PKW sowie an der Umzäunung/ Mauer. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 55-Jährige sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatte: Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins des beschuldigten sowie die Bergung des Unfallfahrzeuges durch einen Abschleppdienst.

