POL-MA: BAB 61/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse und verursacht Unfall

BAB 61/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kam es auf der BAB 61 gegen 11.30 Uhr zu einer Staubildung, bei welchem eine Rettungsgasse gebildet wurde. Ein 62-jähriger Porsche-Fahrer befand sich deshalb äußerst links auf der linken der beiden Fahrspuren. Am Dreieck Hockenheim wollte dieser auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim wechseln. Hierzu setzte er seinen Blinker, schaute nach rechts und leitete auf seinem Fahrstreifen den Wechselvorgang ein. Als der 62-Jährige noch auf seiner Fahrspur äußerst rechts war, gab es plötzlich einen lauten Schlag. Hier fuhr ein 48-Jähriger Motorrad-Fahrer zuvor verbotswidrig die Rettungsgasse entlang und prallte während der 62-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, in den vorderen rechten Kotflügel des Autos. Durch den Aufprall verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

