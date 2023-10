Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, den 29.10.2023, befanden sich Polizeikräfte aufgrund eines anderen Einsatzes im Bereich des Berghauserhofs in Mittelbach. Hierbei wurden sie auf einen Fahrzeugführer aufmerksam und führten in der Folge mit diesem eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ergaben sich mehrere Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung der eingesetzten Beamten. Dem jungen Kraftfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, 2 Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

