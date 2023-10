Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrrad in der Zeppelinstraße gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike, Marke Eskute mit weißer Aufschrift, im Wert von 1000 Euro. Das E-Bike war in Höhe der Zeppelinstraße 6 mit einem Fahrradschloss gesichert, das durch die Hinterradspeichen an einem Baum befestigt war. Das Vorderrad war vom Besitzer zusätzlich sicherheitshalber abmontiert worden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell