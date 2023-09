Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aitrach

Tödlicher Arbeitsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in der Straße "Bruckwies" ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg ein 54 Jahre alter Mann eine etwa drei Meter tiefe Baugrube hinab, als sich Teile der Erdsubstanz lösten und ihn begruben. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte, darunter die örtliche Feuerwehr und das technische Hilfswerk, rückten zu der Baustelle, in der die Verlegung eines Kanals geplant ist, aus. Nach aufwändigen Bergungsmaßnahmen konnte bei dem Verschütteten jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ravensburg

Unfall mit leicht Verletzten

Sachschaden von etwa 15.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Jaguar-Fahrer wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Peugeot einer 62-Jährigen. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 62-Jährige und ihre 83 Jahre alte Mitfahrerin leicht. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Unfallflucht

Einen Sachschaden ich Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Montag 20.30 Uhr bis Dienstag 14 Uhr an einem geparkten Auto in der Königin-Katharina-Straße. Der Schaden an der hinteren linken Fahrzeugtür entstand offenbar beim Ausparken, der Verkehrsteilnehmer kümmerte sich aber nicht weiter um die Schadensregulierung und verließ den Unfallort. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Fronreute - Staig

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Auf regennasser Fahrbahn kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Blitzenreuter Steige zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Drei hintereinanderfahrende Autos kamen verkehrsbedingt zum Stehen. Eine vierte Autofahrerin erkannte dies zu spät und konnte ihren Wagen nicht mehr zum vollständigen Stillstand bringen. Die 45-jährige VW-Fahrerin fuhr auf einen Opel auf und löste damit eine Kettenreaktion aus, wodurch die weiteren stehenden Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin des VW erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, die vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt wurden.

