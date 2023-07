POL-HWI: Zwei Trunkenheitsdelikte in Nordwestmecklenburg

Gadebusch (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in Gadebusch das Münzfest statt. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde die Polizei in fünf Fällen zu körperlichen Auseinandersetzungen gerufen. Bei zwei Körperverletzungen konnten die vor Ort eingetroffenen Beamten durch das Trennen der Konfliktparteien eine weitere Eskalation verhindern. In allen Fällen stand ...

mehr