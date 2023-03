Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der Bundesautobahn A 61

Mönchengladbach-BAB A61, 01.03.2023, 07:41 Uhr (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn A 61 in Fahrtrichtung Venlo kurz vor der Anschlussstelle Rheydt alarmiert. Vor Ort war es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Die Einsatzkräfte sicherten sofort mit der Autobahnpolizei die Einsatzstelle ab und versorgten parallel die verletzte Fahrerin des Motorrads notfallmedizinisch an der Einsatzstelle. Zur weiteren Behandlung wurde die Fahrerin mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Während der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesautobahn A 61.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther und Aufstiegsbeamter Brandoberinspektor Christoph Becker

