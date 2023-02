Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach, 27.02.2023, 17:44 Uhr, BAB 52 (ots)

Am Abend meldeten mehrere Anrufende der Leitstelle einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Mönchengladbach lag ein stark beschädigtes Fahrzeug hinter den Leitplanken in der Böschung. Die Motorhaube des Unfallfahrzeugs war auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Glücklicherweise wurde kein weiteres Fahrzeug getroffen. Der verletzte Fahrer des Unfallfahrzeugs hatte das Fahrzeug bereits verlassen und wurde vorbildlich von Ersthelfenden versorgt. Der Fahrer eines weiteren am Unfall beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Durch die Einsatzkräfte wurde die notfallmedizinische Versorgung des verletzten Fahrers durchgeführt. Der verletzte Fahrer wurde mit Begleitung des Notarztes in ein städtisches Klinikum verbracht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich des Kreuz Mönchengladbach auf beiden Autobahnen zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Yannic Linnemann

