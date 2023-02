Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber landete auf der Baustelle am Europaplatz

Mönchengladbach-Gladbach, 27.02.2023, 10:20 Uhr, Kleiststraße (ots)

Gegen 10 Uhr kam es an der Kleiststraße zu einem Notfall, zu dem ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert wurden. Aufgrund des Verletzungsmusters forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber zum Transport der Patientin nach. Der Pilot des angeforderten Hubschraubers entschied sich für eine Ladung auf der nahgelegenen Baustelle am Europaplatz. Die Patientin wurde mit dem Rettungswagen zum Rettungshubschrauber transportiert und dort, unterstützt durch die Besatzung des Hubschraubers, weitergehend medizinisch versorgt. Nach der Stabilisierung der Patientin wurde diese zur Weiterbehandlung in eine Klinik nach Düsseldorf geflogen. Die Polizei sicherte den Bereich um die Landestelle ab. Durch die Nähe zum Hauptbahnhof gab es eine große Anzahl an Schaulustigen, die sich aber an die Absperrung hielten.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Yannic Linnemann

