Polizei Bielefeld

POL-BI: Unverschlossene Fahrzeuge: eine günstige Gelegenheit für Diebe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede und Ummeln - In der Nacht zu Donnerstag, 23.02.2023, gingen ein oder mehrere Täter auf Beutezug und entwendete mehrere Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen.

Zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 05:50 Uhr am Donnerstag gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere von insgesamt vier Wagen. Betroffen waren unter anderem ein Skoda Scala an der Heidekampstraße, ein Mitsubishi an der Steinhagener Straße und ein VW Crafter an der Straße Am Heidkämpen.

Mögliche Aufbruchspuren waren an den Fahrzeugen nicht zu erkennen. Zu dem Diebesgut zählen neben einer Sonnenbrille auch Geldbörsen mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarten.

Die Polizei erinnert daran, niemals Wertgegenstände im Auto zurückzulassen und Fahrzeuge immer abzuschließen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell